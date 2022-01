Coppa d’Africa 2022, Capo Verde-Burkina Faso 0-1. Decisivo Bande nel primo tempo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Girone A della Coppa d’Africa 2022 di calcio vede completarsi la seconda giornata con la vittoria del Burkina Faso per 1-0 ai danni di Capo Verde, in un match molto importante in ottica secondo posto e conseguente qualificazione agli ottavi di finale (passeranno anche le quattro migliori terze). Nel primo tempo al quarto d’ora il Burkina Faso protesta per un presunto fallo da rigore commesso su Issa Kabore, ma l’arbitro non concede la massima punizione. Il match si sblocca al 39?, quando Hassane Bande porta in vantaggio il Burkina Faso grazie ad una deviazione vincente a pochi passi dalla porta. Nella ripresa Capo ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Girone A delladi calcio vede completarsi la seconda giornata con la vittoria delper 1-0 ai danni di, in un match molto importante in ottica secondo posto e conseguente qualificazione agli ottavi di finale (passeranno anche le quattro migliori terze). Nelal quarto d’ora ilprotesta per un presunto fallo da rigore commesso su Issa Kabore, ma l’arbitro non concede la massima punizione. Il match si sblocca al 39?, quando Hassaneporta in vantaggio ilgrazie ad una deviazione vincente a pochi passi dalla porta. Nella ripresa...

