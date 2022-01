Continui commenti sull' aspetto | sul corpo | su quanto è invecchiata | lo sfogo di Charlotte di Sex and The City

Leggi su iodonna

(Di giovedì 13 gennaio 2022) In una nuova intervista a NewBeauty l’attrice Kristin Davis – ovveroYork della serie televisiva Sex and thee nel reboot And Just Like That – ha affrontato la tematica disia stressante invecchiare esposta a videocamere e schermi, insomma, da attrice. Insieme alle Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon, è stata infatti aspramente criticata durante l’uscita delle nuove puntante della serie tv per il suo aspetro, in particolare, per come starebbe affrontando lo scorrere del tempo. I segreti beauty delle Perennial, le star "over" 50 guarda le foto ...