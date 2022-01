Contatti tra il Napoli e l’entourage di Alvarez: la richiesta per la cessione (Di giovedì 13 gennaio 2022) Inizia ad entrare nel vivo la corsa al sostituto di Lorenzo Insigne, il quale lascerà gli azzurri a fine stagione direzione Toronto. Il primo nome che è iniziato a circolare in tale ambito è quello di Julian Alvarez, gioiello argentino del River Plate. Su di lui la concorrenza sembra essere però già agguerrita, con tanti club in giro per l’Europa interessati a mettere le mani sul giovane talento. Julian Alvarez River Plate Secondo quanto riporta calciomercato.com, però, dei club interessati all’argentino nessuno si è ancora avvicinato ai 20 milioni di euro richiesti dal River per lasciarlo partire. La partita sembra, quindi, essere ancora assolutamente aperta e incerta. Proprio per questo, il Napoli ha iniziato a procedere con un contatto esplorativo con l’agente del giocatore. La volontà, dunque, sembra essere quella di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Inizia ad entrare nel vivo la corsa al sostituto di Lorenzo Insigne, il quale lascerà gli azzurri a fine stagione direzione Toronto. Il primo nome che è iniziato a circolare in tale ambito è quello di Julian, gioiello argentino del River Plate. Su di lui la concorrenza sembra essere però già agguerrita, con tanti club in giro per l’Europa interessati a mettere le mani sul giovane talento. JulianRiver Plate Secondo quanto riporta calciomercato.com, però, dei club interessati all’argentino nessuno si è ancora avvicinato ai 20 milioni di euro richiesti dal River per lasciarlo partire. La partita sembra, quindi, essere ancora assolutamente aperta e incerta. Proprio per questo, ilha iniziato a procedere con un contatto esplorativo con l’agente del giocatore. La volontà, dunque, sembra essere quella di ...

