Consumi, ripresa 2021 è mini. Omicron cambia scenari, «solo nel 2023 sarà come nel pre-Covid» (Di giovedì 13 gennaio 2022) La paura della pandemia cambia gli scenari e ostacola la corsa della ripresa dei Consumi. Il timore deprime anche i saldi: secondo l'associazione dei commercianti, con un milione di clienti che avrebbe rinunciato a fare shopping per paura dei contagi e con il 25% che non entra nei negozi se vede troppe persone, e fa la fila fuori.

