Conferenza stampa Maitland-Niles: «Qui per conquistare la Champions. Serie A campionato importante»

Il neo acquisto della Roma Maitland-Niles si è presentato in Conferenza stampa al mondo giallorosso. 

ARRIVO IN PRESTITO – «Sono focalizzato sul presente piuttosto che sul contratto. Sono concentrato su me stesso e sul club e sugli obiettivi che sono quelli di arrivare in Champions League». 

SCONFITTA CON LA JUVE – «Gli alti e bassi fanno parte del calcio ci sono costati la vittoria, dobbiamo lavorare in questo senso per cambiare la mentalità. Questo obiettivo si raggiunge solo lavorando tutti insieme». 

Serie A – «La Serie A è un campionato importante, diverso dalla Premier League».

