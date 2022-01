Conferenza stampa Lanna: «Il mio cuore mi ha spinto ad accettare questo incarico» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il neo presidente della Sampdoria Lanna si è presentato in Conferenza stampa Marco Lanna, neo presidente della Sampdoria, si è presentato in Conferenza stampa. PRESIDENTE –«Sono arrivato alla Sampdoria per il momento difficile del club, non ho mai avuto paura nella mia vita, il mio cuore mi ha spinto ad accettare questo incarico. Ci ho messo la faccia, assumendomi ogni responsabilità. Sono consapevole di poter fare bene, ma servirà l’unità di intenti da parte di società, giornalisti e tifosi. Chiedo a tutte le componenti del mondo Samp di lasciar da parte i problemi degli ultimi anni e guardare al futuro rimanendo uniti». OBIETTIVI – «Rimanere in Serie A e arrivare alla fine della stagione ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il neo presidente della Sampdoriasi è presentato inMarco, neo presidente della Sampdoria, si è presentato in. PRESIDENTE –«Sono arrivato alla Sampdoria per il momento difficile del club, non ho mai avuto paura nella mia vita, il miomi haad. Ci ho messo la faccia, assumendomi ogni responsabilità. Sono consapevole di poter fare bene, ma servirà l’unità di intenti da parte di società, giornalisti e tifosi. Chiedo a tutte le componenti del mondo Samp di lasciar da parte i problemi degli ultimi anni e guardare al futuro rimanendo uniti». OBIETTIVI – «Rimanere in Serie A e arrivare alla fine della stagione ...

