**Concordia: sindaco Giglio, 'Oggi ultima celebrazione pubblica** (Di giovedì 13 gennaio 2022) Firenze, 13 gen. - (Adnkronos) - "Dall'anno prossimo abbassaremo i riflettori, in modo tale che l'isola possa riprendere il suo percorso di territorio naturale e i suoi ritmi sociali. Dal prossimo anno la celebrazione sarà più intima e locale. Quella di Oggi sarà l'ultima celebrazione pubblica: non vogliamo dimenticare ma vogliamo rispettare le 32 vittime". Lo ha detto il sindaco dell'Isola del Giglio (Grosseto), Sergio Ortelli, parlando con i giornalisti nel giorno del decennale del naufragio della Costa Concordia. "Il nostro Consiglio comunale ha deciso di celebrare ogni 13 gennaio per sempre chiamandolo 'Giornata della memoria' perché è doveroso nei confronti dei parenti delle vittime del naufragio. Sulla nave c'erano persone di 54 nazionalità ed è giusto che vengano ricordate per ...

