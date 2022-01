Concordia | il ricordo dei vigili del fuoco | vivi per miracolo dentro quella nave che affondava

(Di giovedì 13 gennaio 2022) A dieci anni dal drammatico naufragio della Costaesce ‘Apnea-Costa, ottodele l’impresa mai raccontata‘, il libro scritto a quattro mani da Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza del Corpo nazionale deidel, e Virginia Piccolillo, giornalista del ‘Corriere della Sera‘, edito da Mondadori. Nel libro, per la prima volta, otto pompieri, Sandro Scoccia, Roberto Trapassi, Sergio Bronchini, Alberto Falciani, Giuseppe Bartalotta, Andrea Bardi, Massimiliano Bennati, Stefano Bartolommei e il loro comandante Ennio Aquilino, che salirono a bordo della Costamentre imbarcava acqua dopo quell’” inchino” che l’aveva mandata a sbattere contro gli scogli della Scolca, a soli novanta metri dall’isola del ...

Così Luciano Castro , romano, uno dei sopravvissuti del disastro della Costa, oggi all'... 'L'altroindelebile - ha detto ancora - è quando sbarcammo al molo rosso del porto del ...... mi ha chiamato e mi ha detto: "Perch non facciamo qualcosa sul naufragio della, è un ... Dopo dieci anni, la memoria ti abbandona e il falsoè entrato nella testa di molti dei ..."Quella mattina prendemmo in carico la Concordia all'imbocco di Prà con dieci rimorchiatori - ricorda Silvio Bignone, dei Rimorchiatori - e quella esperienza fu un grande esempio e una grande scuola d ...A dieci anni dal disastro della Costa Concordia, ricorre oggi il ricordo del naufragio davanti all’isola del Giglio, nel quale morirono 32 persone tra passeggeri e membri delleq ...