Concordia, dopo 10 anni il racconto di Antonello Tonna: 'La musica mi ha salvato' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luci, urla, sirene, buio. Un vortice di emozioni si addensa ai ricordi scolpiti nella memoria di Antonello Tonna, il pianista sopravvissuto alla strage di Costa Concordia , quando la nave da crociera ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luci, urla, sirene, buio. Un vortice di emozioni si addensa ai ricordi scolpiti nella memoria di, il pianista sopravvissuto alla strage di Costa, quando la nave da crociera ...

Advertising

TgrRaiToscana : Alla vigilia del decimo anniversario del naufragio della #Concordia, Franco Gabrielli, all'epoca commissario per l'… - ParliamoDiNews : `Costa Concordia: cosa resta 10 anni dopo?`: alle 10 intervista video a Gregorio De Falco - Il Fatto Quotidiano… - Italia_Notizie : “Costa Concordia: cosa resta 10 anni dopo?”: alle 10 intervista video a Gregorio De Falco - fattoquotidiano : “Costa Concordia: cosa resta 10 anni dopo?”: alle 10 intervista video a Gregorio De Falco - CarmelinaCarmi : RT @sole24ore: Come sono cambiate le norme di sicurezza in mare dopo il naufragio della Concordia -