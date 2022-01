Con scusa di litigare gli ruba borsello ma Carabinieri lo riconoscono (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per furto aggravato un 31enne residente presso il campo rom della zona ASI giuglianese. I militari sono intervenuti in un bar della circumvallazione esterna su richiesta del titolare. Era in corso una lite tra due clienti. I Carabinieri hanno constato che un uomo, con la scusa di attaccare briga, aveva distratto l’altro avventore e si era impossessato del suo borsello per poi darsi alla fuga. Vista la scena immortalata dalle telecamere del locale, i Carabinieri hanno riconosciuto l’autore del furto e sono andati presso l’insediamento dove abita. Tra le mani ancora il borsello della vittima con all’interno 300 euro circa. I militari hanno bloccato il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Idella sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per furto aggravato un 31enne residente presso il campo rom della zona ASI giuglianese. I militari sono intervenuti in un bar della circumvallazione esterna su richiesta del titolare. Era in corso una lite tra due clienti. Ihanno constato che un uomo, con ladi attaccare briga, aveva distratto l’altro avventore e si era impossessato del suoper poi darsi alla fuga. Vista la scena immortalata dalle telecamere del locale, ihanno riconosciuto l’autore del furto e sono andati presso l’insediamento dove abita. Tra le mani ancora ildella vittima con all’interno 300 euro circa. I militari hanno bloccato il ...

Advertising

Errorigiudiziar : Che fine hanno fatto i magistrati che confezionarono quello scempio del caso #Tortora? Anche Diego Marmo, che defin… - AlfredoPedulla : #Lukaku chiede scusa con un video sul sito del #Chelsea. Andiamo in ricreazione, tirate fuori le merendine, tra poc… - Gionni35005025 : RT @Mereditella: Ma quando inizieranno a tremare per gli effetti medio/lungo termine: ?si costituiranno in comitati? ?scenderanno in piazza… - pauloflorenz : @PePPeS_10 Scusa non mi riferivo ai cambi.. in un campionato e mezzo ha giocato sempre con la stessa formazione di… - MaxNerozzi : @armagio scusa, bisognava aspettare la Supercoppa? (11 punti in campionato e Inter con una partita in meno) -