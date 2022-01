Con l’Apecar carico di rifiuti speciali: coppia in trasferta dal casertano a Qualiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Traffico di rifiuti illeciti, due persone straniere fermate dai Carabinieri di Qualiano. Viaggiavano a bordo di un Apecar stracolmo di rifiuti speciali e dalla provincia di Caserta smaltivano i rifiuti nel comune di Qualiano. Qualiano, due fermati per traffico di rifiuti Per questo motivo i militari dell’arma dalla locale stazione -nell’ambito dei controlli relativi agli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Traffico diilleciti, due persone straniere fermate dai Carabinieri di. Viaggiavano a bordo di un Apecar stracolmo die dalla provincia di Caserta smaltivano inel comune di, due fermati per traffico diPer questo motivo i militari dell’arma dalla locale stazione -nell’ambito dei controlli relativi agli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

