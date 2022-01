Con il Covid ormai ci sono ovunque pettorine che ti dicono cosa fare. Ma prima o poi finirà (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Italia delle pettorine trionfa nel suo furore di controllo securitario. Mai come in questi anni ho visto un proliferare di pettorine, di pseudo divise sui generis e di ogni specie. Le pettorine te le ritrovi ormai ovunque, sul bus, sul tram, all’angolo della strada, davanti al servizio medico, in farmacia, perfino al bar e alla bocciofila. C’è sempre qualcuno in pettorina che ti dice cosa fare, che ti indica, che organizza la tua azione e ha sempre qualcosa di catarifrangente addosso, un simbolo, un fregio che rimanda a un qualche apparato di sicurezza, di cooperativa, di circolo, di associazioni di ex alpini, ex bersaglieri, ex carabinieri o di un servizio vattelapesca. Ma la pettorina, quella c’è sempre. Il Covid ha sdoganato gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Italia delletrionfa nel suo furore di controllo securitario. Mai come in questi anni ho visto un proliferare di, di pseudo divise sui generis e di ogni specie. Lete le ritrovi, sul bus, sul tram, all’angolo della strada, davanti al servizio medico, in farmacia, perfino al bar e alla bocciofila. C’è sempre qualcuno in pettorina che ti dice, che ti indica, che organizza la tua azione e ha sempre qualdi catarifrangente addosso, un simbolo, un fregio che rimanda a un qualche apparato di sicurezza, di cooperativa, di circolo, di associazioni di ex alpini, ex bersaglieri, ex carabinieri o di un servizio vattelapesca. Ma la pettorina, quella c’è sempre. Ilha sdoganato gli ...

