Con fotocamera da 48MP il prossimo iPhone 14 Pro

(Di giovedì 13 gennaio 2022)14 Pro dovrebbe vedere ulteriormente migliorato il comparto fotografico. Come riportato da ‘macrumors.com‘, il melafonino di prossima generazione includerà un sensore principale da, insieme ad un grandangolo e ad un teleobiettivo. L’azienda californiana probabilmente si affiderà alla tecnologia pixel binning, che già conosciamo grazie al Galaxy S21 Ultra di Samsung (giusto per farvi un esempio banale). Finora Apple è stata solita lavorare più sugli algoritmi piuttosto che sull’aumento dei MP, ma dal 2022 le cose potrebbero cambiare (usiamo il condizionale in quanto non è affatto sicuro che accada, bisognerà aspettare qualche mese prima di poterlo affermare con maggiore convinzione). Non sappiamo dirvi quanto ci sia di vero in questa che, in fondo, resta solo un’indiscrezione, anche se in passato abbiamo spesse volte sentito parlare della ...

sensore principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel per ottenere fotografie migliori con una sensibilità quattro volte superiore in situazioni caratterizzate da scarsa luminosità. Il nuovo iPhone non avrà la notch quasi sicuramente ma al suo posto non è chiaro se Apple porrà un foro a forma di pillola per la fotocamera e il sensore del Face ID, con gli altri sensori nascosti al di sotto del display, o se invece proporrà un doppio foro pronto a formare una specie di ''i''. Motorola continua ad ampliare la sua offerta di smartphone con il lancio del nuovo moto g31, un modello di fascia media con alcune caratteristiche premium. È già in vendita in Italia a 239 euro.