Commisso: «Negli Usa azionisti farebbero causa ad Agnelli» (Di giovedì 13 gennaio 2022) “La vista del presidente della Juventus Andrea Agnelli fa scattare Commisso. La Juventus è quotata alla Borsa di Milano. Il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo nei giorni successivi alla notizia dell’indagine (della Covisoc, ndr). Commisso dice che se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotata Negli L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 gennaio 2022) “La vista del presidente della Juventus Andreafa scattare. La Juventus è quotata alla Borsa di Milano. Il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo nei giorni successivi alla notizia dell’indagine (della Covisoc, ndr).dice che se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotataL'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Commisso: «Negli Usa azionisti farebbero causa ad Agnelli»: “La vista del presidente della Juvent… - vtr74 : @BertiMberti43 @CsSoldi Per me i #gobbi sono altri, poi se negli anni sono cambiate le cose non so. Certo che spero… - peteW4P : Quindi Commisso dopo 150 comunicati e 430 interviste a Sky in cui si comporta da uomo contro il sistema e contro la… - AndreaInterNews : @MatteoDentini Era tornato negli USA Commisso? -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso Negli Commisso: 'Agnelli, Singer e Zhang? Nessuno come me in Italia' ... spero lo rispettino", le parole d'esordio di Commisso che ha detto la sua sui vari episodio ... A tal proposito, il numero uno della Fiorentina ha spiegato come, se questo fosse accaduto negli USA, gli ...

Commisso al Financial Times: "In America gli azionisti della Juve farebbero causa agli Agnelli" Commisso dice che se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotata negli Stati Uniti, gli azionisti che avevano subito perdite 'farebbero causa ai figli di puttana , scusate il mio ...

Commisso: «Negli Usa azionisti farebbero causa ad Agnelli» Calcio e Finanza Fiorentina, Commisso: “Juventus? Gelosie tra gli Agnelli, nessuno come me in Italia” Le parole di Rocco Commisso, il quale ha rilasciato una lunga intervista al 'Financial Times', toccando vari argomenti, come di consueto, senza troppi giri di parole. Il patron della Fiorentina ha men ...

COMMISSO, Parole durissime sulle plusvalenze Juve Il Financial Times ha pubblicato un lungo ed esaustivo ritratto di Rocco Commisso (originale in inglese) nel quale viene evidenziato anche il lato competitivo del numero uno del club della Fiorentina, ...

... spero lo rispettino", le parole d'esordio diche ha detto la sua sui vari episodio ... A tal proposito, il numero uno della Fiorentina ha spiegato come, se questo fosse accadutoUSA, gli ...dice che se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotataStati Uniti, gli azionisti che avevano subito perdite 'farebbero causa ai figli di puttana , scusate il mio ...Le parole di Rocco Commisso, il quale ha rilasciato una lunga intervista al 'Financial Times', toccando vari argomenti, come di consueto, senza troppi giri di parole. Il patron della Fiorentina ha men ...Il Financial Times ha pubblicato un lungo ed esaustivo ritratto di Rocco Commisso (originale in inglese) nel quale viene evidenziato anche il lato competitivo del numero uno del club della Fiorentina, ...