Commisso contro la Juventus | “negli USA gli azionisti farebbero causa ai figli di…”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lunga intervista di Rocco, presidente della Fiorentina al Financial Times,è tornato a parlare del turbolento rapporto con Gennaro Gattuso. Il numero uno viola ha dichiarato che l’allenatore aveva chiesto al club di “comprare alcuni giocatori ad un certo prezzo” pescando nella scuderia di Jorge Mendes, agente proprio di Gattuso. “Non è nel mio stile, non è la mia storia. Nessuno si deve approfittare di me”. L’agenzia gestita da Mendes ha definito la ricostruzione di“irreale” e “irrispettosa”. Lo stadio Artemio Franchi di Firenze “è la cosa più ‘merdosa’ che sia mai stata inventata. Che storia ha? Hanno vinto due campionati in 90 anni. La burocrazia mi sta facendo impazzire”. Come si legge nell’articolo “La vista del presidente dellaAndrea Agnelli fa scattare ...

...(Mozillo) reo - secondo Il Tempo - di aver esultato al gol dell'Inter in Supercoppala ... Del resto solo in Italia può passare quasi inosservata una peraltro interessante intervista di...... ingaggiato ad inizio stagione e sostituito in estate da Italiano, e sulla sua battagliaun ...sul Viola Park, il Franchi e le ambizioni della Fiorentina Nel pezzo si fa menzione anche ...Rocco Commisso non è mai banale. Grande gioia per il presidente della Fiorentina, il club viola ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia grazie al successo contro il Napoli. Lunga in ...Il Financial Times ha poi contattato Gestifute, l'agenzia gestita da Mendes, che definito la ricostruzione di Commisso 'irreale' e 'irrispettosa'. Il Financial Times gli ha dedicato un lungo ritratto ...