(Di giovedì 13 gennaio 2022) Non è di certo un periodo semplice per il presidente della Juventus Andrea. Come se non bastassero i risultati deludenti provenienti dal campo che di fatto hanno alimentato il malcontento...

Advertising

zazoomblog : Commisso accuse pesanti ad Agnelli: Gli azionisti dovrebbero fargli causa dopo il caso plusvalenze - #Commisso… - Pall_Gonfiato : Commisso, accuse pesanti ad Agnelli: 'Gli azionisti dovrebbero fargli causa dopo il caso plusvalenze' - AslanNerazzurro : Ecco qs tweet è rappresentativo del rosicamento. Commisso usa le stesse 'accuse' verso Singer, ma l'occasione di us… -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso accuse

Cuomo si è dimesso nell'agosto scorso a causa delledi molestie sessuali da parte di diverse donne. E proprio la testimonianza dicompare tra quelle incluse nel rapporto pubblicato ad ...Soares ha spiegato che laè credibile, ma casi di questo tipo sono difficili da provare e finiscono molto spesso con l'assoluzione dell'imputato. L'accusa, infatti, deve dimostrare non solo ...Andrea Agnelli colpito a destra e a manca: dopo la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter, arriva una nuova accusa alla Juve e al presidente.Sergio Oliveira è atteso a Roma domani per le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto Perché arriva il via libera per quanto riguarda il trasferimento di Sergio Oliveira alla Roma di Mourinho.