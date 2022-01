Come salvare il turismo, l’idea di Forza Italia per le agenzie di viaggio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Forza Italia apre le porte della Commissione Cultura turismo e Attività Produttive del consiglio comunale alle associazioni di categoria. Lo annuncia la capogruppo Iris Savastano: “Grazie alla disponibilità del presidente Luigi Carbone, oggi lavoreremo fianco a fianco con un rappresentante importante di questo mondo: Cesare Foà, presidente di ADVUnite, l’associazione Agenti di viaggio. E’ un passo importante per approcciare meglio un settore nevralgico per la nostra economia. Come consiglio comunale, dobbiamo essere capaci di lavorare ascoltando le esigenze che ci arrivano dalla città”. L’attenzione di Forza Italia e della capogruppo in consiglio comunale Savastano è rivolta, in tal senso, anche ai lavoratori stagionali. “Molti, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –apre le porte della Commissione Culturae Attività Produttive del consiglio comunale alle associazioni di categoria. Lo annuncia la capogruppo Iris Savastano: “Grazie alla disponibilità del presidente Luigi Carbone, oggi lavoreremo fianco a fianco con un rappresentante importante di questo mondo: Cesare Foà, presidente di ADVUnite, l’associazione Agenti di. E’ un passo importante per approcciare meglio un settore nevralgico per la nostra economia.consiglio comunale, dobbiamo essere capaci di lavorare ascoltando le esigenze che ci arrivano dalla città”. L’attenzione die della capogruppo in consiglio comunale Savastano è rivolta, in tal senso, anche ai lavoratori stagionali. “Molti, ...

Advertising

Pontifex_it : La questione migratoria, come anche la pandemia e il cambiamento climatico, mostrano chiaramente che nessuno si può… - anteprima24 : ** Come salvare il #Turismo, l'idea di Forza Italia per le agenzie di viaggio ** - Milly___555 : RT @DioBenedicaMe: Ma perché vedo gente sconvolta per quella storia di Dayane?! Come se fosse la prima volta in cui persone conosciute ince… - maximassimo78 : RT @DioBenedicaMe: Ma perché vedo gente sconvolta per quella storia di Dayane?! Come se fosse la prima volta in cui persone conosciute ince… - Giuseppeiacobe3 : Il pagliaccio mediocre di Conte può solo mettere il veto su se stesso. Senza vergogna! Si è seduto a palazzo Chigi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come salvare Francia. Salvata l'abbazia medievale che il Comune voleva trasformare in casa d'aste È stata una petizione di cittadini e la ferma opposizione della Diocesi di Chartres a salvare un'... Come molte città rurali francesi Châteaudun sta perdendo cittadini che emigrano verso centri più ...

Covid, Cartabellotta (Gimbe): "Il virus incontra ancora troppe persone suscettibili tra non vaccinati' ...deve andare a fare un intervento di protesi dell'anca e viene occasionalmente identificato come ... da una parte può ridurre le percentuali di occupazione e salvare le Regioni dalla zona arancione e ...

Conversione del pignoramento: come salvare i beni La Legge per Tutti È stata una petizione di cittadini e la ferma opposizione della Diocesi di Chartres aun'...molte città rurali francesi Châteaudun sta perdendo cittadini che emigrano verso centri più ......deve andare a fare un intervento di protesi dell'anca e viene occasionalmente identificato... da una parte può ridurre le percentuali di occupazione ele Regioni dalla zona arancione e ...