Colpo Fiorentina che batte il Napoli 5-2 e va ai quarti di Coppa Italia (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - La Fiorentina piazza il colpaccio al Maradona e vince la sfida con il Napoli valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, strappando il pass per i quarti dove incontrerà l'Atalanta. Finisce 2-5 dopo i tempi supplementari grazie ai gol di Venuti, Piatek (all'esordio con la nuova maglia) e Maleh, dopo i botta e risposta tra Vlahovic, Mertens, Biraghi e Petagna. Viola per oltre mezz'ora in inferiorità numerica (espulso Dragowski nel recupero del primo tempo), ma nel finale poi la situazione si capovolge con i rossi sventolati a Lozano e Fabian Ruiz, e nonostante il gol della speranza di Petagna al 95' arriva la debacle azzurra nell'extra-time. Nella prima parte di gara non succede moltissimo, da segnalare una bella parata in tuffo di Meret su Vlahovic e una traversa colpita da Milenkovic ... Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Lapiazza il colpaccio al Maradona e vince la sfida con ilvalevole per gli ottavi di finale di, strappando il pass per idove incontrerà l'Atalanta. Finisce 2-5 dopo i tempi supplementari grazie ai gol di Venuti, Piatek (all'esordio con la nuova maglia) e Maleh, dopo i botta e risposta tra Vlahovic, Mertens, Biraghi e Petagna. Viola per oltre mezz'ora in inferiorità numerica (espulso Dragowski nel recupero del primo tempo), ma nel finale poi la situazione si capovolge con i rossi sventolati a Lozano e Fabian Ruiz, e nonostante il gol della speranza di Petagna al 95' arriva la debacle azzurra nell'extra-time. Nella prima parte di gara non succede moltissimo, da segnalare una bella parata in tuffo di Meret su Vlahovic e una traversa colpita da Milenkovic ...

