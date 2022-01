Colpo di Bonucci a dirigente dell'Inter, il video scatena il web (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Stanno suscitando un'ondata di reazioni sul web i video che mostrano Leonardo Bonucci colpire il segretario della prima squadra dell'Inter, Cristiano Mozzillo, nel convulso finale della sfida di Supercoppa a San Siro. Dopo le immagini di Mediaset di appena tre secondi, in cui si vede il difensore juventino spintonare il dirigente, sono spuntate immagini più dettagliate del duro confronto che ha avuto per protagonista il bianconero. Leo Bonucci terlibat cekcok dengan sekretaris Inter Milan, Cristiano Mozzillo, tepat setelah gol kemenangan Alexis Sánchez, malam tadi. Kini, Bonucci terancam sanksi akibat temperamennya tsb.pic.twitter.com/P7lbtbd2cg — SPORT7 (@sport7trans7) January 13, 2022 Tutto è ... Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Stanno suscitando un'ondata di reazioni sul web iche mostrano Leonardocolpire il segretarioa prima squadra, Cristiano Mozzillo, nel convulso finalea sfida di Supercoppa a San Siro. Dopo le immagini di Mediaset di appena tre secondi, in cui si vede il difensore juventino spintonare il, sono spuntate immagini più dettagliate del duro confronto che ha avuto per protagonista il bianconero. Leoterlibat cekcok dengan sekretarisMilan, Cristiano Mozzillo, tepat setelah gol kemenangan Alexis Sánchez, malam tadi. Kini,terancam sanksi akibat temperamennya tsb.pic.twitter.com/P7lbtbd2cg — SPORT7 (@sport7trans7) January 13, 2022 Tutto è ...

Advertising

Killerfloe : Minacce di morte + colpo al volto: 10mila euro e te la cavi. #InterJuventus #Bonucci - chrythetime : @Fra_Scogna @russoamerigo @FBiasin Non sappiamo se bonucci ha reagito in seguito ad un esultanza fatta apposta in… - nieddupasqui : RT @Mau_Romeo: Fossi in @bonucci_leo19 ora non starei in silenzio. Dopo il comunicato del GS, visto il linciaggio mediatico (non c'è schiaf… - davideinno85 : RT @Mau_Romeo: Sia chiaro, per me Bonucci ha sbagliato a reagire ad una provocazione con una aggressione fisica (fatta passare molto più gr… - sa_ambro : RT @Mau_Romeo: Sia chiaro, per me Bonucci ha sbagliato a reagire ad una provocazione con una aggressione fisica (fatta passare molto più gr… -