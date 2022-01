Coach Sartori avvisa | ' Ceck risalirà | Seppi non molla'

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lui è a Vicenza, per curare l'accademia che sta costruendo e che è nel pieno della propria crescita. Loro sono a Melbourne, con preparatori al seguito e con uno Slam che li attende. 'Lui' è Massimo ...

Intanto, per, c'è l'accademia di Vicenza da mandare avanti. Un orgoglio e un piacere. "Si tratta dell'attività più bella " conferma Max " perché sto lavorando tanto con i ragazzi più ...... che si allena a Vicenza con Massimo(insieme alla gemella Anna): grazie a questo risultato ... E così i privilegi per i top player e rispettivi, preparatori atletici e sparring partener - ...Gipo Arbino allena Lorenzo Sonego da quando aveva 11 anni. “Ha ancora tanto margine di crescita dal punto di vista fisico. Il traguardo delle FInals è molto difficile, ma non impossibile” Una delle ca ...Quattro chiacchiere con Fabio e con Mattia Bellucci, giovane prospetto del tennis azzurro. Quanto può durare la carriera di un giocatore senza sponsor alle spalle?