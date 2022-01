Clarissa Selassié contro Katia Ricciarelli: gli insulti omofobi e razzisti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Clarissa Selassié si è scagliata contro Katia Ricciarelli e ha espresso la sua opinione in merito al mancato provvedimento del Grande Fratello Vip nei suoi confronti. Ospite a Pomeriggio 5 News Clarissa Hailé Selassié è intervenuta in merito al caso degli insulti razzisti rivolti a sua sorella Lulù Selassié da parte di Katia Ricciarelli. L’ex gieffina si è detta delusa per la mancanza di provvedimenti presi nei confronti dell’ex moglie di Pippo Baudo e ha mostrato tutti gli insulti (omofobi e razzisti) che Katia Ricciarelli avrebbe rivolto agli altri concorrenti del reality show durante la sua ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022)si è scagliatae ha espresso la sua opinione in merito al mancato provvedimento del Grande Fratello Vip nei suoi confronti. Ospite a Pomeriggio 5 NewsHailéè intervenuta in merito al caso deglirivolti a sua sorella Lulùda parte di. L’ex gieffina si è detta delusa per la mancanza di provvedimenti presi nei confronti dell’ex moglie di Pippo Baudo e ha mostrato tutti gli) cheavrebbe rivolto agli altri concorrenti del reality show durante la sua ...

