Clamoroso addio in casa Juventus: tifosi letteralmente sconvolti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Clamoroso addio in casa Juventus: la notizia è arrivata nella notte. Dopo aver perso la Supercoppa italiana Allegri deve fare i conti con un’altra grana La sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter brucia davvero molto in casa Juventus. Nonostante le assenze e la trasferta in casa del nemico, Allegri era riuscito nell’impresa di condurre il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022)in: la notizia è arrivata nella notte. Dopo aver perso la Supercoppa italiana Allegri deve fare i conti con un’altra grana La sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter brucia davvero molto in. Nonostante le assenze e la trasferta indel nemico, Allegri era riuscito nell’impresa di condurre il L'articolo proviene da Inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso addio Napoli - Fiorentina 2 - 5: crollo azzurro nei supplementari, addio Coppa Italia Al 79' destro dal limite dell'area e palo clamoroso di Lozano. Il messicano poco dopo si fa espellere (dopo check Var) per un fallaccio su Gonzalez. Spalletti fa entrare Malcuit per Ghoulam. La ...

Juventus: Dybala rifiuta il rinnovo e va al Barcellona, l'annuncio Calciomercato Juventus: Dybala rifiuta il rinnovo, l'annuncio Arriva il clamoroso annuncio dall'Argentina riguardo l'addio di Dybala che non rinnova più con la Juventus . Si è rimandato di troppo ...

“Non ha apprezzato le…”: calciomercato Juventus, clamoroso addio? SerieANews COPPA ITALIA Napoli-Fiorentina 2-5: crollo Il Napoli fa il suo debutto in Coppa Italia negli ottavi di finale contro la Fiorentina. Chi vince sfiderà nei quarti l'Atalanta che ieri ha battuto 2-0 il Venezia. Senza ...

Mercato Juve, clamoroso: Joe Barone apre a una cessione di Vlahovic a gennaio Al momento Vlahovic ha rifiutato la proposta di rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023.? 'Ormai si parla ogni giorno di Dusan Vlahovic: noi vogliamo parlare del gruppo. Il dirigente non ha esclus ...

