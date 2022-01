Chioggia, Napoli e Courmayeur sono le migliori mete del “mondo cambiato” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nessuno manda più le cartoline in vacanza e mentre gli italiani sognano di andare lontano, sono gli americani a ispirare viaggi più ragionati, «in cui i visitatori possono essere parte della soluzione a problemi come il turismo eccessivo e il cambiamento climatico». Una sostenibilità non unicamente ambientalista ma anche della comunità che si fa, quindi, urbana e sociale, prendendo le distanze dall’overtourism, croce e delizia di Venezia. Non solo carpe diem per distrarsi il tempo di un fine settimana, bensì «luoghi ricchi di significato», come la distilleria scozzese che lavorerà a emissioni zero o le tavole etniche del Queens, uno dei distretti più popolosi di New York, che permette di viaggiare in Cina o in Messico stando seduti nei suoi ristoranti. Nell’annuale classifica stilata dal New York Times dei “52 posti per un mondo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nessuno manda più le cartoline in vacanza e mentre gli italiani sognano di andare lontano,gli americani a ispirare viaggi più ragionati, «in cui i visitatori posessere parte della soluzione a problemi come il turismo eccessivo e il cambiamento climatico». Una sostenibilità non unicamente ambientalista ma anche della comunità che si fa, quindi, urbana e sociale, prendendo le distanze dall’overtourism, croce e delizia di Venezia. Non solo carpe diem per distrarsi il tempo di un fine settimana, bensì «luoghi ricchi di significato», come la distilleria scozzese che lavorerà a emissioni zero o le tavole etniche del Queens, uno dei distretti più popolosi di New York, che permette di viaggiare in Cina o in Messico stando seduti nei suoi ristoranti. Nell’annuale classifica stilata dal New York Times dei “52 posti per un...

