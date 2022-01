Chiariello controcorrente | “Ayroldi ha sfavorito la Fiorentina”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Umberto, in diretta su Canale 21, ha criticato duramente l’arbitraggio di Giovanni, arbitro di Napoli-. Queste le sue parole: “L’arbitronon ha arbitrato bene, il suo metro di direzione non piace a nessuno. Napolianalizza la partita diNon è che abbia arbitrato a favore della, anzi, i suoi errori hanno condizionato soprattutto la squadra viola. L’errore sulla mancata espulsione di Duncan è grave, ma quello sull’azione di Ikoné, fermata per espellere Fabian, è ancora peggio! Con il Verona ha fatto anche peggio“.