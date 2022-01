Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi: il gesto del cantante non lascia dubbi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stando ad una serie di indiscrezioni, Chiara Ferragni sarebbe in crisi con suo marito Fedez. Ecco l’indizio che in molti hanno notato Quella composta da Chiara e da Federico è, a detta di molti loro fans, il classico esempio della famiglia perfetta. I due innamorati passano gran parte del tempo insieme, regalando momenti di divertimento ai milioni di followers che li seguono sui social network attraverso frequenti pubblicazioni. Ferragnez (Instagram)L’imprenditrice digitale si è unita sentimentalmente al noto rapper milanese nell’ottobre del 2016. Poco meno di due anni più tardi la coppia è convolata a nozze, celebrate con una cerimonia riservata a pochi eletti tenutasi nei pressi del comune siciliano di Noto. Dal loro amore sono venuti al mondo due bambini, Leone e ... Leggi su topicnews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stando ad una serie di indiscrezioni,sarebbe incon suo marito. Ecco l’indizio che in molti hanno notato Quella composta dae da Federico è, a detta di molti loro fans, il classico esempio della famiglia perfetta. I due innamorati passano gran parte del tempo insieme, regalando momenti di divertimento ai milioni di followers che li seguono sui social network attraverso frequenti pubblicazioni. Ferragnez (Instagram)L’imprenditrice digitale si è unita sentimentalmente al noto rapper milanese nell’ottobre del 2016. Poco meno di due anni più tardi la coppia è convolata a nozze, celebrate con una cerimonia riservata a pochi eletti tenutasi nei pressi del comune siciliano di Noto. Dal loro amorevenuti al mondo due bambini, Leone e ...

Advertising

Giorgiaaaas : Chiara Ferragni mi piace come affronti la vita! Posso diventare tua amica? Ho fatto anche la rima dai???? - JeSuisPiero : Solo a me sembra che gli amici di Chiara Ferragni compiano gli anni 3 volte all'anno? Ogni giorno è il compleanno di qualcuno?? - xFister : Chiara Ferragni ha già rimpiazzato Fedez, incredibile - sswaaagggie : RT @Puella_esaurita: se Chiara Ferragni e Fedez si lasciano io non credo più nell'amore - BakshDark : #gregorelli Tommaso e il suo fandom, Chiara Ferragni, Fedez e Chiara, i Maneskin sono tra i vincitori dei web - Awa… -