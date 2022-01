Chi è una vera madre? La riflessione su abbandono, adozione e relazioni nel film 'True... (Di giovedì 13 gennaio 2022) 'True Mothers', l'ultimo film di Naomi Kawase, regista, sceneggiatrice e produttrice giapponese nota per le opere che puntano uno sguardo al femminile sulla realtà relazionale e sociale, porta sotto i ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 13 gennaio 2022) 'Mothers', l'ultimodi Naomi Kawase, regista, sceneggiatrice e produttrice giapponese nota per le opere che puntano uno sguardo al femminile sulla realtà relazionale e sociale, porta sotto i ...

