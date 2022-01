Chi è Luca Salatino, il nuovo tronista di Uomini & Donne (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non è riuscito a conquistare il cuore di Roberta Giusti, ma ha fatto breccia in quello del pubblico e soprattutto in quello di Maria De Filippi, che ha deciso di farlo diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Si tratta di Luca Salatino, che dopo un emozionante percorso all’interno del date show di Canale 5, inizierà una nuova avventura alla ricerca del vero amore. Chi è Luca Salatino Classe 1992, Luca Salatino è nato a Roma ed è diventato noto al grande pubblico grazie al suo percorso a Uomini e Donne, il date show di Maria De Filippi. Figlio unico di genitori separati, ha sempre coltivato le sue passioni, che hanno segnato la sua vita: da un lato quella per il pugilato, ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non è riuscito a conquistare il cuore di Roberta Giusti, ma ha fatto breccia in quello del pubblico e soprattutto in quello di Maria De Filippi, che ha deciso di farlo diventare ildi. Si tratta di, che dopo un emozionante percorso all’interno del date show di Canale 5, inizierà una nuova avventura alla ricerca del vero amore. Chi èClasse 1992,è nato a Roma ed è diventato noto al grande pubblico grazie al suo percorso a, il date show di Maria De Filippi. Figlio unico di genitori separati, ha sempre coltivato le sue passioni, che hanno segnato la sua vita: da un lato quella per il pugilato, ...

