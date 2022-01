Chi è Drusilla Foer la co-conduttrice di Amadeus

Leggi su cityroma

(Di giovedì 13 gennaio 2022)sarà a San Remo come valletta di. Ma chi è l’artista che affiancherà il padrone di casa nel corso di una delle serate del Festival? All’anagrafe Gianluca Gori, sposata prima con un texano e poi con il belga Hervé, è fotografa, artista, cantante, attrice e pittrice, è una delle cinque donne che affiancherannosul palco dell’Ariston nel corso di una delle serate della rassegna canora. Un personaggio poliedrico e fuori dagli schemi. Prima conduzione «en travesti» al Festival di Sanremo Ironica e sprezzante, dalla inconfondibile chioma argentea, il suo vero nome all’anagrafe è Gianluca Gori e nasce come fotografo toscano. Solo in seguito ha «creato» il personaggio di, diventato presto molto popolare soprattutto sul web. «Farei volentieri la ...