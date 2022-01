Champions League: Trento senza problemi contro Cannes (Di giovedì 13 gennaio 2022) Trento - Cannes 3 - 0 (25 - 13, 25 - 13, 25 - 13) — Per la Trentino Itas vittoria piena doveva essere contro i francesi dell'As Cannes Dragons e vittoria piena è stata, un 3 - 0 senza storia che ha ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022)3 - 0 (25 - 13, 25 - 13, 25 - 13) — Per la Trentino Itas vittoria piena doveva esserei francesi dell'AsDragons e vittoria piena è stata, un 3 - 0storia che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League: Trento senza problemi contro Cannes Da un lato un successo necessario per rafforzare sempre più, almeno, il secondo posto nel girone di Champions League dietro a Perugia. E, dall'altra, per tornare a masticare gioco e campo in vista ...

Volley, Champions League 2021/22: Trento si sbarazza facilmente della pratica Cannes Nessun problema per l'Itas Trentino contro gli AS Cannes Dragons nel terzo turno di Champions League 2021/22. Pratica archiviata con un netto 3-0 (25-13; 25-13; 25-13), che non lascia grande spazio a ...

Pallavolo, CEV Champions League - L'Itas Trentino surclassa il Cannes: 3-0 senza storia e 2° posto nella Pool E PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - Show dell'Itas Trentino, che centra il 2° successo consecutivo e vola al 2° posto solitario nella Pool E. L'AS Cannes Drag ...

