Cessione Salernitana, Iervolino acquisisce le quote: “Da oggi inizia una nuova era” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Da oggi inizia una nuova era. Ore 13:00 si è concluso il trasferimento delle quote. Avanti tutta”. Così Danilo Iervolino, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ha annunciato di aver acquisito le quote societarie della Salernitana. La firma dell’atto notarile è avvenuta in mattinata a Scafati, nello studio del notaio Francesco Coppa. Alla presenza dei trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, del presidente Danilo Iervolino e dei rispettivi legali, è stata ufficializzata la Cessione della Salernitana. In via Cesare Battisti, dove ha sede lo studio notarile nel quale è avvenuta l’operazione, sono arrivati anche diversi tifosi della formazione campana che hanno voluto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Daunaera. Ore 13:00 si è concluso il trasferimento delle. Avanti tutta”. Così Danilo, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ha annunciato di aver acquisito lesocietarie della. La firma dell’atto notarile è avvenuta in mattinata a Scafati, nello studio del notaio Francesco Coppa. Alla presenza dei trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, del presidente Daniloe dei rispettivi legali, è stata ufficializzata ladella. In via Cesare Battisti, dove ha sede lo studio notarile nel quale è avvenuta l’operazione, sono arrivati anche diversi tifosi della formazione campana che hanno voluto ...

