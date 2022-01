Certificato il Samsung Galaxy S22 | nuove conferme disponibili

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 gennaio 2022) IlS22 continua a tenere banco tra le indiscrezioni relative alla sua scheda tecnica ma anche al design e oggi pure in riferimento ad una certificazione appena ottenuta. Si tratta dell’ok definitivo alla futura commercializzazione dei telefoni, emanato dall’organismo di controllo brasiliano delle telecomunicazioni Anatel. Grazie a questo passaggio abbiamo ottenutorelative alle specifiche delle ammiraglie che verranno, in particolare per i modelli S22 Ultra e l’esemplare standard. Per quanto riguarda ilS22 Ultra giunge nuovamente conferma della presenza della S Pen di serie alloggiata nel telefono per il dispositivo di punta. Il numero di modelloè quello indicato con codice SM-S908E/DS. L’esemplare venduto ...