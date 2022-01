C' è stata una rapina in una gioielleria in via della Spiga 

(Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - In pochi secondi sono entrati e usciti con un bottino di gioielli in oro per un valore ingente. Lacommessa mercoledì intorno alle 12.30 alla'Crivelli Boutique' di viaSpiga, in pieno quadrilateromoda nel centro di Milano. Due uomini, con il volto coperto dalle mascherine sono entrati nel negozio. Uno dei due ha estratto una pistola minacciando le commesse mentre l'altro con un martelletto ha infranto una teca di vetro e ha arraffato anelli, collane e orecchini. Al momentonon erano presenti clienti e nessuno è rimasto ferito. Le indagini sono condotte dalla sezione antirapinesquadra mobile. Si indaga anche su un terzo uomo, che avrebbe svolto la funzione di 'palo' fuori dal negozio. ...

Advertising

AurelianoStingi : Singolare che si usi un antibiotico per trattare un infezione virale. Prima che mi commentiate che può servire per… - borghi_claudio : @Stefano49507771 Mi pare che il partito sia assai determinato sui costi dell'energia. C'è stata stamane una conferenza stampa alla Camera - vaticannews_it : #13gennaio #CostaConcordia su quella nave 10 anni fa c'è chi ha lasciato il suo posto sulla scialuppa di salvataggi… - wsimonecapitan2 : @RaffaelloZizzo @Sicilianodoc7 Vergognoso chi sa quanti soldi dentro allo zaino o Rolex dopo era Moggi veramente è… - FranckyHawk29 : La #F1 è ormai nel baratro da anni, fino allo scorso anno è stata una messinscena senza competizione e soltanto il… -

Ultime Notizie dalla rete : stata una

Il Fatto Quotidiano

...della polizia postale che mette in dubbio la prova chiave utilizzata dai magistrati senesi per chiudere il caso della morte di Rossi come suicidio dopo essere caduto la sera del 6 marzo 2013 da...Probabilmente non saràdecisione immediata, ma il bollettino quotidiano sui contagi da coronavirus potrebbe cambiare. L'ipotesi èavanzata in questi giorni da vari esperti, a partire da Matteo Bassetti . E anche ...07 GEN - Il governatore Vincenzo De Luca ha incontrato, presso la sala Giunta di Palazzo Santa Lucia, i vertici delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Campania. All’ordine del giorno liste d’atte ...Elettra Lamborghini diventa una statua! L'annuncio sui social: "Finalmente posso dirvelo" Grande novità per la cantante e volto noto del piccolo schermo ...