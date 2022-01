Caso Ragusa, il padre di Logli: "Siamo tutti convinti che Roberta si sia allontanata" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mentre si fa largo l'ipotesi di una riapertura del processo sul Caso Roberta Ragusa , la donna scomparsa nel 2012 a Gello (in provincia di Pisa) e per la cui morte è stato condannato il marito Antonio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mentre si fa largo l'ipotesi di una riapertura del processo sul, la donna scomparsa nel 2012 a Gello (in provincia di Pisa) e per la cui morte è stato condannato il marito Antonio ...

Advertising

Leonessa121 : RT @nove: Nel 2012 Roberta Ragusa sparisce. A dare l’allarme è il marito: colui che sarà condannato a 20 anni per sua morte. ?? https://t.c… - nove : Nel 2012 Roberta Ragusa sparisce. A dare l’allarme è il marito: colui che sarà condannato a 20 anni per sua morte.… - mattino5 : Dall'ipotesi di riapertura del processo sul caso Roberta Ragusa, agli aggiornamenti sulla sparizione di Lilly a Tri… - giuliana_63 : E pensare che io già avevo in mente la scaletta: 10 anni dalla Ragusa, il caso di Trieste, quello di Ardea e chi pi… - MICIO7BEAR : RT @mattino5: Caso Roberta Ragusa: probabile revisione del processo Logli? In diretta dalla casa della Ragusa tutti gli ultimi aggiornamen… -