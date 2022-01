Caso Pogba: cosa succede al Manchester United (Di giovedì 13 gennaio 2022) Pogba e il Manchester United dieci anni fa hanno chiuso i rapporti e ora la storia potrebbe ripetersi allo stesso modo Il francese Paul Pogba non sta vivendo un buon momento con i Red Devils. Il centrocampista è fermo per infortunio ma la vera questione è la situazione contrattuale e la mancanza di volontà ambo le parti di rinnovare l’accordo. Paul Pogba (Getty Images)Il calciatore è infatti in scadenza. A giugno scade il contratto ma ora è aperta la finestra del calciomercato. Difficile che possa andare via adesso ma è invece probabile che possa firmare un pre accordo con altre società, anche al di fuori della Premie League inglese. Secondo L’Equipe il PSG è pronto a chiudere con il naazionale francese. POTREBBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mino Raiola operato d’urgenza: come sta ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 gennaio 2022)e ildieci anni fa hanno chiuso i rapporti e ora la storia potrebbe ripetersi allo stesso modo Il francese Paulnon sta vivendo un buon momento con i Red Devils. Il centrocampista è fermo per infortunio ma la vera questione è la situazione contrattuale e la mancanza di volontà ambo le parti di rinnovare l’accordo. Paul(Getty Images)Il calciatore è infatti in scadenza. A giugno scade il contratto ma ora è aperta la finestra del calciomercato. Difficile che possa andare via adesso ma è invece probabile che possa firmare un pre accordo con altre società, anche al di fuori della Premie League inglese. Secondo L’Equipe il PSG è pronto a chiudere con il naazionale francese. POTREBBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mino Raiola operato d’urgenza: come sta ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Pogba Raiola operato al San Raffaele: apprensione per il procuratore, ma lo staff rassicura Nelle sue mani i destini di molti campioni In ogni caso resta la preoccupazione per Raiola , ... de Ligt, Donnarumma, Pogba, Verratti . Uno stratega dall' ingegno sopraffino con un fiuto eccezionale ...

Raiola al San Raffaele, 'controlli sotto anestesia' In ogni caso resta la preoccupazione per Raiola, esempio di self made man, agente potente, ... Nelle sue mani i destini dei più talentuosi giocatori del pianeta come Haaland, de Ligt, Donnarumma, Pogba, ...

