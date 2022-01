Caso Epstein, via incarichi e gradi militari per il principe Andrea: la prima (dura) reazione della Regina (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il principe Andrea è stato privato dei suoi incarichi ufficiali a nome della Casa reale inglese e di tutti i suoi titoli militari, e andrà a processo negli Stati Uniti come un «privato cittadino» a seguito delle accuse di violenze sessuali presentate da Virginia Giuffre, in un filone dell’inchiesta sullo scandalo Epstein. In una nota ufficiale di Buckingham Palace si legge: «Con l’approvazione e l’accordo della Regina le affiliazioni militari e i patronati Reali del Duca di York sono stati rimessi nelle mani di Sua Maestà: il Duca di York continuerà a non prendere parte a impegni pubblici durante la durata della causa e si difenderà nell’ambito di questo Caso come un ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilè stato privato dei suoiufficiali a nomeCasa reale inglese e di tutti i suoi titoli, e andrà a processo negli Stati Uniti come un «privato cittadino» a seguito delle accuse di violenze sessuali presentate da Virginia Giuffre, in un filone dell’inchiesta sullo scandalo. In una nota ufficiale di Buckingham Palace si legge: «Con l’approvazione e l’accordole affiliazionie i patronati Reali del Duca di York sono stati rimessi nelle mani di Sua Maestà: il Duca di York continuerà a non prendere parte a impegni pubblicinte latacausa e si difenderà nell’ambito di questocome un ...

