Caso Epstein, principe Andrea si priverà di incarichi e di gradi militari (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, ha rimesso nelle mani della sovrana tutti i suoi residui incarichi ufficiali e i gradi militari onorifici che ricopriva a nome della casa reale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il, terzogenito della regina Elisabetta, ha rimesso nelle mani della sovrana tutti i suoi residuiufficiali e ionorifici che ricopriva a nome della casa reale ...

