Caso Epstein, il principe Andrea rinuncia a incarichi e gradi militari e perde il titolo di Altezza reale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, ha rimesso nelle mani della sovrana tutti i suoi residui incarichi ufficiali e i gradi militari onorifici che ricopriva a nome della casa reale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il, terzogenito della regina Elisabetta, ha rimesso nelle mani della sovrana tutti i suoi residuiufficiali e ionorifici che ricopriva a nome della casa...

Advertising

Agenzia_Italia : Il principe #Andrea andrà a processo negli Usa per il caso #Epstein - ilGatt0Pardo : Caso Epstein, il principe Andrea non potrà più essere chiamato 'Sua Altezza'. Grande solidarietà al principe da parte di Renato Brunetta. - AriannaAmbrosi0 : RT @ilmessaggeroit: Principe Andrea, la regina Elisabetta revoca al figlio i titoli militari: il caso Epstein scuote Buckingham Palace http… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Principe Andrea, la regina Elisabetta revoca al figlio i titoli militari: il caso Epstein scuote Buckingham Palace http… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Il caso Epstein, via gli incarichi e i gradi militari al principe Andrea. 'Rimessi nelle mani della regina' dopo la svolt… -