Caso Carabellò | appello familiari | testimoni dicano verità

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La famiglia di Biagio, operaio scomparso nel 2015 a Bologna i cui resti sono stati trovati il 23 marzo 2021 in un'area verde della periferia, rivolge un nuovoa chi potrebbe ...

La famiglia di Biagio, operaio scomparso nel 2015 a Bologna i cui resti sono stati trovati il 23 marzo 2021 in ...nuovo appello a chi potrebbe raccontare elementi utili per fare luce sul. ...Sulla morte diè aperto un fascicolo e sono indagati per omicidio volontario, a piede libero, l'ex coinquilino Athos Scaramuzza e Simona Volpe, conoscente che ereditò i beni della compagna ...