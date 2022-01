Casini ad Affari | Politica migliore attività umana Pierferdy rompe il silenzio e parla con Affaritaliani it

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Come sta? "Sto benino, non posso lamentarmi", risponde alla domanda ditaliani.it il senatore Pierferdinando, ex presidente della Camera che sta guarendo dal Covid, preso per la seconda volta ma con effetti molto meno pesanti grazie alle... Segui sutaliani.it

Come sta? "Sto benino, non posso lamentarmi", risponde alla domanda di Affaritaliani.it il senatore Pierferdinando Casini, ex presidente della Camera che sta guarendo dal Covid, preso per la seconda volta. Gli era già successo nel febbraio del 2021 quando era addirittura finito in ospedale. Ma questa volta è un'altra storia. Toto-Quirinale, le quote dei bookmakers sul prossimo Presidente della Repubblica dopo Mattarella: Draghi in pole, davanti a Berlusconi, Cartabia e Casini. Sale invece a 13 la Presidente del Senato Maria Alberti Casellati, mentre è sempre più lontano il Commissario agli affari con la Ministra della Giustizia Marta Cartabia a 11.