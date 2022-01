Caro Draghi, basta tattica: sul Quirinale faccia chiarezza (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 10 gennaio del 49 avanti Cristo, Giulio Cesare varcava il Rubicone per dare inizio alla guerra civile con le famose parole: “alea iacta est”, “il dado è tratto”. Lunedì 10 gennaio 2022, 2071 anni dopo, con uno stato d’animo simile a quello del Senato romano di allora, il nostro Parlamento aspettava le parole di Draghi nella conferenza stampa, convocata per le 18, per vedere come avrebbe gettato i suoi dadi. Purtroppo già alle 18,10 si è capito che il dado non sarebbe stato gettato e Draghi avrebbe continuato la sua navigazione, sperando nel favore del vento attuale. Ma il vento, temo, non sarà favorevole ancora a lungo e molti partiti di quella che chiamiamo “maggioranza” cominciano a scalpitare, mentre la fase uomo della provvidenza soccomberà, all’avvicinarsi della prima chiama per il Quirinale. Draghi e la paura ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 10 gennaio del 49 avanti Cristo, Giulio Cesare varcava il Rubicone per dare inizio alla guerra civile con le famose parole: “alea iacta est”, “il dado è tratto”. Lunedì 10 gennaio 2022, 2071 anni dopo, con uno stato d’animo simile a quello del Senato romano di allora, il nostro Parlamento aspettava le parole dinella conferenza stampa, convocata per le 18, per vedere come avrebbe gettato i suoi dadi. Purtroppo già alle 18,10 si è capito che il dado non sarebbe stato gettato eavrebbe continuato la sua navigazione, sperando nel favore del vento attuale. Ma il vento, temo, non sarà favorevole ancora a lungo e molti partiti di quella che chiamiamo “maggioranza” cominciano a scalpitare, mentre la fase uomo della provvidenza soccomberà, all’avvicinarsi della prima chiama per ile la paura ...

