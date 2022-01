Caro bollette, spunta tassa su extra-profitti: di cosa si tratta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Avanza nell’esecutivo l’idea di tassare gli extra-profitti delle società energetiche per calmierare il Caro-bollette. Ad anticipare la strategia ieri, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti secondo il quale è “opinione condivisa all’interno del governo” che serva tassare i guadagni fatti dalle utilities grazie all’aumento dei prezzi del gas. Caro bollette, Governo studia tassa su extra profitti Giorgetti ha parlato a una conferenza stampa a Montecitorio, insieme al suo segretario di partito, Matteo Salvini. “Credo che sia opinione condivisa all’interno del governo che gli extra-profitti di coloro che, in relazione a questa situazione del tutto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 gennaio 2022) Avanza nell’esecutivo l’idea dire glidelle società energetiche per calmierare il. Ad anticipare la strategia ieri, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti secondo il quale è “opinione condivisa all’interno del governo” che servare i guadagni fatti dalle utilities grazie all’aumento dei prezzi del gas., Governo studiasuGiorgetti ha parlato a una conferenza stampa a Montecitorio, insieme al suo segretario di partito, Matteo Salvini. “Credo che sia opinione condivisa all’interno del governo che glidi coloro che, in relazione a questa situazione del tutto ...

Advertising

virginiaraggi : Bene @LaCastelliM5s e Comitato economico M5S su pacchetto proposte per contrastare il “caro bollette”. Da Iva a con… - Mov5Stelle : Il caro bollette non è una questione passeggera. Come Movimento continueremo a lavorare in Parlamento e sollecitere… - matteosalvinimi : Questa mattina alla Camera per presentare le proposte della Lega contro il caro-bollette di luce e gas: è e sarà l’… - UnimpresaBO : Unimpresa su Rai News 24. Omicron, inflazione, caro bollette, consumi. Ospite Giuseppe Spadafora #unimpresa #video… - Italpress : Caro bollette, Starace “Per Enel nessun profitto extra” -