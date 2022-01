Caro bollette, riunione tecnica a Palazzo Chigi su pacchetto energia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una riunione tecnica a Palazzo Chigi sul ‘pacchetto energia’, mentre i rincari delle bollette continuano a mordere famiglie e imprese e a preoccupare il governo. Solo un lavoro istruttorio, spiegano all’Adnkronos fonti impegnate nel dossier, preliminare, di studio. Con legali e funzionari dei ministeri più coinvolti nella partita, dunque Mef ma anche Sviluppo economico nonché il dicastero della Transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani. Si ragiona sugli aspetti regolatori, sul contesto macro-economico, sulle variabili in campo e sugli scenari futuri. Sul tavolo anche l’ipotesi, caldeggiata dal premier Mario Draghi, di trasformare gli extra gettiti delle società energetiche in sgravi per le imprese in affanno, costrette a bloccare la produzione per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unasul ‘’, mentre i rincari dellecontinuano a mordere famiglie e imprese e a preoccupare il governo. Solo un lavoro istruttorio, spiegano all’Adnkronos fonti impegnate nel dossier, preliminare, di studio. Con legali e funzionari dei ministeri più coinvolti nella partita, dunque Mef ma anche Sviluppo economico nonché il dicastero della Transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani. Si ragiona sugli aspetti regolatori, sul contesto macro-economico, sulle variabili in campo e sugli scenari futuri. Sul tavolo anche l’ipotesi, caldeggiata dal premier Mario Draghi, di trasformare gli extra gettiti delle società energetiche in sgravi per le imprese in affanno, costrette a bloccare la produzione per il ...

