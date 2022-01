Carabao Cup: Liverpool-Arsenal, le formazioni ufficiali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Liverpool e Arsenal si affrontano questa sera per la gara di andata in Carabao Cup (di seguito le formazioni ufficiali), sfida rinviata di alcuni giorni a causa dei numerosi casi positivi al Covid nelle fila dei Reds. I padroni di casa odierni sono entrati in gioco nella competizione ai sedicesimi di finale, battendo 0-3 il Norwich in trasferta con le reti di Minamino (doppietta) e Origi. Stessi marcatori anche negli ottavi contro il Preston, vittoria per 0-2 sempre fuori casa. I Reds hanno invece rischiato l’eliminazione ai quarti: sotto di due reti in casa contro il Leicester, pareggiano 3-3 al 95’ e portano la sfida a oltranza: i rigori danno ragione alla squadra di Klopp che vince 5-4. In Coppa di Lega, il Liverpool non batte i Gunners nell’arco dei novanta minuti dal 4-2 del 27 ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 13 gennaio 2022)si affrontano questa sera per la gara di andata inCup (di seguito le), sfida rinviata di alcuni giorni a causa dei numerosi casi positivi al Covid nelle fila dei Reds. I padroni di casa odierni sono entrati in gioco nella competizione ai sedicesimi di finale, battendo 0-3 il Norwich in trasferta con le reti di Minamino (doppietta) e Origi. Stessi marcatori anche negli ottavi contro il Preston, vittoria per 0-2 sempre fuori casa. I Reds hanno invece rischiato l’eliminazione ai quarti: sotto di due reti in casa contro il Leicester, pareggiano 3-3 al 95’ e portano la sfida a oltranza: i rigori danno ragione alla squadra di Klopp che vince 5-4. In Coppa di Lega, ilnon batte i Gunners nell’arco dei novanta minuti dal 4-2 del 27 ...

