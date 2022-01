Capo Verde-Burkina Faso, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Coppa d’Africa è il torneo internazionale protagonista in questo momento della stagione e Sudan-Guinea Bissau è la partita in programma per la seconda giornata del Gruppo A. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 20 italiane e si giocheranno tre punti importantissimi per superare la fase a gironi. L’Etiopia e il Camerun completano il gruppo, prospettandosi quindi come assai difficile per le due compagini protagoniste della partita passare il turno. Nella prima giornata Capo Verde è riuscita a ottenere il successo contro l’Etiopia per 1-0. con un gol di Julio Tavares alla fine del primo tempo. Per il Burkina Faso, invece, l’esordio è stato doloroso: una doppietta di Aboubakar ha condannato la squadra di Kamou Malo. L’ultimo precedente tra le due compagini risale al 2017, quando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Laè il torneo internazionale protagonista in questo momento della stagione e Sudan-Guinea Bissau è la partita in programma per la seconda giornata del Gruppo A. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 20 italiane e si giocheranno tre punti importantissimi per superare la fase a gironi. L’Etiopia e il Camerun completano il gruppo, prospettandosi quindi come assai difficile per le due compagini protagoniste della partita passare il turno. Nella prima giornataè riuscita a ottenere il successo contro l’Etiopia per 1-0. con un gol di Julio Tavares alla fine del primo tempo. Per il, invece, l’esordio è stato doloroso: una doppietta di Aboubakar ha condannato la squadra di Kamou Malo. L’ultimo precedente tra le due compagini risale al 2017, quando ...

