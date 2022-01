Canada | passa la legge contro la terapia di conversione dell’orientamento sessuale | la pratica diventa illegale

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Venerdì 7 gennaio inè entrata in vigore lache vieta ladidell’identità o espressione di genere e, dopo essere stata approvata a dicembre tanto dalla camera quanto dal senato canadesi. Da oggi dunque saràfornire e promuovere servizi che mirano a reprimere o cambiare l’orientamentodi un individuo non eteroo non cisgender – che non si riconosce quindi nel sesso assegnato alla nascita. La pena stabilita per chi infrange lapuò prevedere fino a cinque anni di reclusione. Inentra in vigore unale terapie diDopo il ...

CANADA - La provincia canadese del Quebec ha annunciato martedì che i residenti che finora hanno rifiutato un vaccino contro il Covid-19 dovranno pagare una multa nelle prossime settimane per contribu ...