Camion elettrico Pininfarina: guida autonoma e batterie sostituibili in sei minuti (Di giovedì 13 gennaio 2022) E' sviluppato per i cinesi della DeepWay: con un carico completo di 49 tonnellate, la batteria da 450 kWh garantisce un’autonomia fino a 300 km e può essere ricaricata in appena un'ora Leggi su repubblica (Di giovedì 13 gennaio 2022) E' sviluppato per i cinesi della DeepWay: con un carico completo di 49 tonnellate, la batteria da 450 kWh garantisce un’autonomia fino a 300 km e può essere ricaricata in appena un'ora

