Camerun-Etiopia, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta TV (Di giovedì 13 gennaio 2022) Camerun-Etiopia si gioca questo pomeriggio allo Stadio d’Olembé della città di Yaoundé a partire dalle 17.00, nella 2a giornata del gruppo A della Coppa delle Nazioni Africane 2022. I padroni di casa cercano la seconda vittoria nella competizione, ma la nazionale etiope ha la necessità di conquistare punti, per non rendere impossibile la qualificazione al prossimo turno. Ecco come le due formazioni potrebbero scendere in campo. Statistiche e curiosità di Camerun-Etiopia Nella gara di esordio, il Camerun ha saputo centrare la vittoria contro il Burkina Faso per 2-1. La squadra di Conceicao, tuttavia, non è reduce da una gara semplice. Gli avversari, infatti, prima di cadere, sono passati in vantaggio con Sagare, ma i successivi due rigori concessi ai padroni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022)si gioca questo pomeriggio allo Stadio d’Olembé della città di Yaoundé a partire dalle 17.00, nella 2a giornata del gruppo A delladelle Nazioni Africane 2022. I padroni di casa cercano la seconda vittoria nella competizione, ma la nazionale etiope ha la necessità di conquistare punti, per non rendere impossibile la qualificazione al prossimo turno. Ecco come le duepotrebbero scendere in campo. Statistiche e curiosità diNella gara di esordio, ilha saputo centrare la vittoria contro il Burkina Faso per 2-1. La squadra di Conceicao, tuttavia, non è reduce da una gara semplice. Gli avversari, infatti, prima di cadere, sono passati in vantaggio con Sagare, ma i successivi due rigori concessi ai padroni di ...

