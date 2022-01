Calendario Sport Invernali oggi: orari giovedì 13 gennaio, programma, canali tv, streaming (Di giovedì 13 gennaio 2022) oggi, giovedì 13 gennaio, giornata ricca di eventi negli Sport Invernali. Le emozioni non mancheranno di certo e gli appassionati avranno pane per i propri denti. Il via delle danze lo darà la Coppa dello Mondo di snowboard halfpipe a Laax (Svizzera), a precedere uno degli appuntamenti più attesi, ovvero la seconda giornata degli Europei di pattinaggio artistico a Tallinn (Estonia). Previsti quest’oggi lo Short program individuale femminile e il Free program delle coppie. Grandi attese poi nella Coppa del Mondo di sci alpino: in programma il superG maschile sulle nevi di Wengen (Svizzera) e la prima prova cronometrata della discesa femminile ad Altenmarkt/Zauchensee (Austria). Sarà anche la volta di carabina e sci stretti. La Coppa del Mondo di biathlon, a Ruhpolding ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022)13, giornata ricca di eventi negli. Le emozioni non mancheranno di certo e gli appassionati avranno pane per i propri denti. Il via delle danze lo darà la Coppa dello Mondo di snowboard halfpipe a Laax (Svizzera), a precedere uno degli appuntamenti più attesi, ovvero la seconda giornata degli Europei di pattinaggio artistico a Tallinn (Estonia). Previsti quest’lo Short program individuale femminile e il Free program delle coppie. Grandi attese poi nella Coppa del Mondo di sci alpino: inil superG maschile sulle nevi di Wengen (Svizzera) e la prima prova cronometrata della discesa femminile ad Altenmarkt/Zauchensee (Austria). Sarà anche la volta di carabina e sci stretti. La Coppa del Mondo di biathlon, a Ruhpolding ...

