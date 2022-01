Calciomercato Milan, obiettivo Casale: il Verona rifiuta la prima offerta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri cercano un difensore e tra gli obiettivi ci sarebbe anche Casale del Verona Il Milan prosegue la ricerca verso il fatidico difensore centrale. Come riporta il Corriere dello Sport, in pole vi sarebbe Bailly, in alternativa Diallo. Occhio, però, anche alla suggestione Casale, 23enne in forza all’Hellas Verona. I rossoneri avrebbero offerto 8 milioni di euro, offerta però rifiutata dagli scaligeri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022): i rossoneri cercano un difensore e tra gli obiettivi ci sarebbe anchedelIlprosegue la ricerca verso il fatidico difensore centrale. Come riporta il Corriere dello Sport, in pole vi sarebbe Bailly, in alternativa Diallo. Occhio, però, anche alla suggestione, 23enne in forza all’Hellas. I rossoneri avrebbero offerto 8 milioni di euro,peròta dagli scaligeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

