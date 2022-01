Calciomercato Milan, è sfida alla Lazio per Casale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Calciomercato Milan, si continua a studiare il colpo per la difesa: sulla sua strada, però, c’è anche la Lazio di Sarri Il Milan continua a studiare il colpo per la difesa: sulla sua strada, però, rischia di trovare la Lazio. Secondo quanto riportato da L’Arena, questa mattina, il club rossonero avrebbe fatto recapitare al Verona un’offerta da 8 milioni di euro per Nicolò Casale, rispedita però al mittente. Secondo Gazzetta.it, sarebbe forte anche l’interesse proprio dei biancocelesti: Sarri avrebbe già dato il benestare alla dirigenza, che starebbe studiando la strategia – una contropartita -, per abbassare il prezzo di 10 milioni fissato dal club di Setti, L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022), si continua a studiare il colpo per la difesa: sulla sua strada, però, c’è anche ladi Sarri Ilcontinua a studiare il colpo per la difesa: sulla sua strada, però, rischia di trovare la. Secondo quanto riportato da L’Arena, questa mattina, il club rossonero avrebbe fatto recapitare al Verona un’offerta da 8 milioni di euro per Nicolò, rispedita però al mittente. Secondo Gazzetta.it, sarebbe forte anche l’interesse proprio dei biancocelesti: Sarri avrebbe già dato il benestaredirigenza, che starebbe studiando la strategia – una contropartita -, per abbassare il prezzo di 10 milioni fissato dal club di Setti, L'articolo proviene da Calcio News 24.

